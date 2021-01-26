桃園醫院擴大回溯專案預估要匡列5000人需居家隔離，其中大部分都在桃園，桃園市警局連2日接獲中央幫忙協尋，25日協尋23人，未尋獲的2人1人在監、1人已出獄，今將到監所進一步追蹤其行蹤。

桃園市警局長陳國進26日在防疫會議中指出，桃警針對桃醫專案協尋擴大回溯居家隔離失聯人，首日24日協尋28人，提供中央27筆聯絡資料，有1筆資料不全，正透過其他方式查詢，26日協尋失聯對象23人，已尋獲21人，另外未尋獲2人，1位在監、1人已經出獄，今天會到相關監所單位進一步查詢。

桃園市長鄭文燦表示，目前桃醫專案已經由中央和地方全面啟動回溯隔離的機制，目前運作還算順利，如果有失聯的，警政系統會追蹤，像昨天警政署交辦23位，我們找到了21位，2位會繼續找，都會盡快全部完成，交給衛生局後續監控。

鄭文燦提到，市府也做了分工，居家隔離通知書是由民政系統，由里幹事負責送達，並且會分送關懷包，裡面有各種生活物資和防疫事項，接著會由教育局和勞動局協助每天至少打2次電話。

鄭文燦說，居檢者如果有採檢就醫需求，由衛生局負責轉介，如果有生活物資需求，社會局會協助，垃圾清運則由環保局負責，桃園市的聯合服務關懷中心各項分工都已經就緒，目前匡列的、隔離的個案非常順利，陸續還在增加中，他強調，整個部桃專案，中央疫情指揮中心預估有5000人左右，不過實際執行數字要最後的檢討才會知道。

鄭文燦也說，依照傳染病防治法，隔離14天期滿，必須要依照中央疫情指揮中心的規定強制送採檢，由衛生局統一安排採檢的醫院和前往的交通工具，採檢費用也是由中央支應，強調採檢作業也是確保隔離民眾的安全，目前有的已經完成14天隔離期，採檢已經開始。

鄭文燦也提醒，要以「出院日隔天」開始起算，不諱言過去很多「偷跑」的例子都是算錯天數，強調出院當天和回國當天都不算在14天內，務必遵守規定。

(中時 )