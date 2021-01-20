監察院痛批法務部調查局在富商翁茂鍾案中，對秦台生部分「涉有曲意迴護之嫌」，對此，調查局20日晚間以新聞稿回應表示，尊重監察院司法及獄政委員會調查意見，後續將全力配合監察院調查作為，同時，立即補充行政查處資料陳報法務部，並本著公平、公正、公開原則，依法辦理後續行政懲處程序，以符合社會大眾對調查局的期待。

調查局強調，後續調查局將全力配合監察院調查作為，並本公平、公正、公開原則，依法辦理後續行政懲處程序，以符合社會大眾對調查局期待。

(中時 )