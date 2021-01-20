桃醫感染風波有如滾雪球般不斷擴大，9天內已有10人染疫，其中染疫護理師(案863)傳染給丈夫(案864)、女兒(案865)，一家3口全確診，而指揮中心今(20日)公布3人足跡，共出入7處公共場所，對此，就有當地人將3人足跡放上google map查詢，讓他大吃一驚，「真的是桃園區的蛋黃區」，讓不少當地網友怕爆，「就在我家周圍」。

染疫護理師一家3口足跡曝光，有當地人利用google map查詢後發現，是桃園的蛋黃區，讓不少當地人怕爆。(圖翻攝自臉書社團桃園爆報)

圖為護理師一家足跡。(指揮中心提供)

指揮中心19日公布新增4本土案例，其中3人為同住家人，由染疫護理師案863傳給丈夫及女兒。出現家庭群聚感染，衛生單位隨即展開疫調，今指揮中心也公布3人過去7天的足跡，發現案863、864夫妻倆，7天內去過5公共場合，包含廣德海鮮餐廳、南門市場、台北大腸蚵仔麵線、福隆粩、一品金湯豆漿王，女兒案865則是在摩斯漢堡桃捷A7店工作，在這期間曾去過麥當勞三民店。

有當地人將消息轉傳到「桃園爆報」社團，更指出3人到過的公共場合幾乎在自家周圍，「哇靠，一堆都在我家周圍，連名店也中標！」對此，有網友將3人足跡放上google地圖一看，發現幾乎形成一個小框，即象徵著桃園的蛋黃區，「指揮中心今天公布的足跡圖，真的是桃園區的蛋黃區」。

消息一出讓不少當地人緊張，「天啊！這些地方我都會走過、路過，還會順到買過…」、「已經來到生活圈了呀…南門市場、麥當勞、豆漿、廣德」、「都在我家週遭，想搬家了…」、「剛剛去銀行辦事情，看到還是有很多路人不戴口罩」、「桃園現在還一堆人不戴口罩，請燦燦硬起來！」，不過有網友認為，該慶幸3人至少沒有說謊，「他們有誠實說出自己的行程，就是不幸中的大幸」。

(中時新聞網)