大陸有一對夫妻在結婚前，由夫家出頭期款買了房子當作新房，房子登記在先生名下，婆婆要求夫妻倆一起還貸款，媳婦認為不合理拒絕，與婆婆吵了一架，丈夫與公公站在婆婆那邊要求她要道歉，結果媳婦真的道歉了，但是她一番話說完，竟換婆婆當場哭出來。

小潔（化名）跟老公在結婚前，原本說好買房，頭期款兩人各出一半，房子登記在雙方名下，但婆婆卻自作主張出頭期款買了房，房子登記在自己兒子名下。小潔雖然不開心，但也不好發作，於是便忍了下來。

誰知道婚後第2天，婆婆就跟小潔說：「頭期款我已經付了，房貸你們每個月要去還」，小潔認為，「婚前買的房子只寫老公一個人的名字，那就屬於老公的婚前房產，為何到現在卻要我來跟他一起還債」，當場拒絕，因此和婆婆吵了一架。

但老公和公公全站在婆婆那邊，指責小潔對長輩不敬，要求她跟婆婆道歉。最後小潔提出一個條件，把全部的親戚都找來她就肯道歉。

結果小潔當著全部親戚面前對著婆婆說：「媽，實在對不起，結婚之前我不了解你們家的情況，所以才嫁到你們家來，給你們家添麻煩了，我要是結婚之前就看穿你們的心思，我是怎樣都不會嫁過來的，婚前買房，我說一起付頭期款加我的名字，妳表面答應實際又耍小聰明，現在結婚了，又說房子是我們的，要我一起還貸，妳早就算好了吧，你們婚前財產，婚後讓我一起幫忙還房貸，在你眼裡我忍氣吞聲，妳卻把我當傻瓜一樣看待。」

許多親戚們聽完這番話開始說婆婆的不是，讓婆婆當場就急哭了，而小潔更丟下一句：「媽，我錯了，我錯就錯在不該嫁到你們家，以後我就不叫你媽了，明天我就跟你兒子離婚去」，說完就笑著離開了。

(中時新聞網)