食品檢驗界頗有知名度的騰德集團在台騰德姆斯技術顧問公司，被檢舉在水產品檢測的報告中造假，調查局台北市調處受理調查，日前約談騰德姆斯公司人員進行了解，全案朝偽造文書偵查。

調查局表示，騰德姆斯技術顧問公司單純被檢舉在水產品檢測報告造假，涉及偽造文書，與萊豬檢測無關。

騰德姆斯技術顧問公司官網，介紹騰德集團的任務「一直以客戶的實際需求為宗旨。「檢驗」只是手段，我們相信優質客戶在乎的是品質管理的核心價值。因此，為客戶提供迅速的品質服務，透過檢驗、檢測、查驗與稽核等專業措施，讓客戶能在最短的時間內，有效驗證其產品的安全性和品質，就是我們最重要的任務」。

不過，騰德姆斯卻被檢舉，2020年承接的水產品檢測，就重金屬、銷歐盟水產品安全衛生等進行檢測，卻發生檢測報告出現疑似竄改日期，或是在沒有標準品對照下就出具報告等情事，調查局就偽造文書部分進行偵查。

食藥署指出，相關案件是否造假一切以檢調偵辦為準，本署所執行這萊劑檢測業務，也未委託該業者代施，同時已在20日公告廢止騰德姆斯高雄實驗室在食品、藥品、化妝品之間的合作檢驗關係。

(中時 )