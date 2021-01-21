駐美代表蕭美琴昨天受邀參加美國總統拜登與副總統賀錦麗就職典禮，然而駐美代表處直到昨晚才證實受邀。外交部發言人歐江安今天表示，我們的確早就收到邀請函，只是在外交處理藝術上，事情沒發生前不便證實，沒有要打臉任何人的意思。

歐江安說，蕭美琴大使是第一次接受籌辦單位「就職典禮國會聯合委員會」正式邀請出席就職典禮，具有重大意義，而她的身份跟其他出席貴賓都一樣，除了本人之外還可以再帶一位賓客進去。據了解，國務院列出受邀名單之後，再由就職典禮國會聯合委員會發送給賓客。

歐江安指出，美方基於防疫考量大幅縮小就職典禮規模，駐美代表處可以收到正式邀請函，彰顯了台灣和美國共享價值，是台美關係更好更密切的實證，我們會在既有堅實友好基礎上與拜登新政府全面深化各層次、各領域夥伴合作關係。

歐江安強調，上一次記者會她只有說會用最適當方式表達台灣的祝賀，這樣的說法是中性的，沒有否認進去的可能性，「我從來沒說過蕭代表不會進去。」她指出，外交上通常等到事實發生才會進一步證實，其實之前就接到邀請函，只是基於台美關係與外交處理經驗，不會在事情發生之前就宣揚。

(中時 )