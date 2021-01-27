5種具有抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物。（中研院提供／林志成台北傳真）

中央研究院院士翁啟惠及基因體研究中心主任洪上程的團隊，透過病毒蛋白活性抑制、細胞及動物實驗驗證，從現有藥物及保健品，找出5種具有抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物，相關研究成果已刊登在新一期《美國國家科學院院刊》(PNAS)。

研究團隊找到5種具抗新冠病毒潛力的藥物及保健品分別是：抗瘧疾藥物美爾奎寧（Mefloquine）、抗愛滋病藥物奈非那韋（Nelfinavir）、中草藥靈芝多醣體RF3、全株薄荷及全株紫蘇之萃取物。

翁啟惠表示，以目前趨勢看來，新冠肺炎可能將演變成隨時會爆發的傳染病，再加上快速變異的特性，除了發展廣效型疫苗以提供長遠保護外，從現有藥物及保健品篩選出有效的抗病毒藥物可以應急，補足疫苗無法涵蓋的範圍，用藥方式以在家口服、避免到醫院才是最佳策略。

洪上程說，團隊首先收集市面上2855個被美國食藥局（FDA）核准使用的人類或動物用藥，同時也從傳統中草藥典籍中挑選出近200種具有治療病毒感染療效的藥材，然後於P3實驗室進行抗病毒感染的細胞實驗，初步篩選出具潛力的15個藥物，接著再以敘利亞倉鼠進行動物測試，讓藥物實際與病毒株正面交鋒，以準確測定抑制病毒的效果。

研究發現，抗瘧疾藥物美爾奎寧、抗愛滋病藥物奈非那韋、靈芝多醣體RF3、全株薄荷及全株紫蘇之萃取物等5款現有藥物及保健品，具有抑制病毒活性效果。透過倉鼠動物實驗後，證實此5種藥物能有效減少老鼠肺部的病毒量。

台大藥學系教授梁碧惠指出，研究發現的這5種藥物雖然在細胞及動物實驗中皆展現抗病毒活性的效果，但是各自攔截病毒的時間點和方式不盡相同，他們的確切機轉仍需進一步釐清。

研究團隊表示，這項研究僅完成細胞和倉鼠測試，但尚未進行人體試驗。目前已先申請專利，未來若能有廠商技轉，針對此5種實驗結果表現良好的藥物，接續進行臨床實驗，調配出適切的配方，將有機會作為疫情大爆發、出現緊急狀態時的準備用藥。

(中時 )