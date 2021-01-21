新北市新店區29歲黃姓男子，與陳姓、鄭姓同夥組成車手集團，大量收取警示帳戶人頭，還控制人頭行動和居住，並暴力脅迫他們當車手到ATM領取贓款，4個月下來不法所得至少5000萬元，新店警分局經過長期蒐證，前日一舉破壞該集團，依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌將黃男整肅到案。

警方調查，黃男有多項前科，平時在新店地區出沒，而他去年8月開創開集團，手法精細縝密，先是以每個2到3萬元代價，大量數十個購買警示人頭帳戶，為避免「黑吃黑」情形，還暴力恐嚇控制人頭行動，將他們箝制在汽車旅館或日租套房。

警方調查，該集團對外佯稱投資「美元期貨」、「虛擬貨幣」獲國際期貨等名義詐騙，被害人將錢匯進後，再利用企業化綁定帳號層層轉帳，以金流製造斷點，4個多月來不法獲利至少5000萬元，初估有上百人遭騙。

所幸中國信託新店分行、北新店分行和寶強分行，去年底驚覺有異而通報警方，新店警分局立刻組成專案小組，發現黃男等人涉有重嫌，將其提報為治安檢肅目標，前日一舉破壞該集團。

警方在黃男住家查扣存摺數本、提款卡數張、手機數支、筆電、隨身碟、不法所得現金4萬元、愷他命毒品等證物，全案依組織犯罪、詐欺、洗錢防制法和堵毒品等罪嫌送辦。

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(中時新聞網)