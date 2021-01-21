屋內老舊，房門、馬桶都破裂，生活環境相當惡劣。(黃旗旺提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣埤頭鄉有一名中度智能障礙林女，與3名就讀國小的輕度智障子女，靠著每月近萬元的身障補助度日，3年前因父親離家出走，她認伯父為父，又將伯父從台北接回埤頭同住，讓原本就生活困頓的一家人，更是雪上加霜。縣府社會處、民間團體積極協助，也想要安排安置，但林女一家堅持住在髒亂不堪的三合院裡，里長陳金意頭痛，也相當不捨，表示希望能有善心人士能幫忙整理家裡，讓他們有一個乾淨衛生的生活環境，早日步入正軌。

元埔村長陳金意表示，林女1家5口除了林女大女兒正常，其餘分別都有輕度至中度智障，靠著低收與身障補助度日，林女的先生則都在外地工作，平時不太容易見到，縣府還有許多民間團體都有介入，希望能協助安置他們一家人，但都遭拒，希望社會大眾能想想幫幫忙，讓他們生活可以回歸正常。

林女一家都有輕中度智障問題，因此並非金錢補助就能解決，需要更多的協助，來調整生活習慣。(吳建輝攝)

縣府社會處也想要安排安置，但林女一家堅持住在髒亂不堪的三合院裡。(吳建輝攝)

里長陳金意頭痛，也相當不捨，表示希望能有善心人士能幫忙整理家裡，讓他們有一個乾淨衛生的生活環境，早日步入正軌。(吳建輝攝)

陳金意說，縣府相當關心，不時都有社工來協助，但因為他們生活仍然能自理，因此無法強制安置，因為林女及兒女都有輕中度智障，小兒子有時候會在房間裡亂尿尿，東西也都亂丟，已經幫忙清理過好幾次，但味道仍騷臭不堪，這已經不是給他們錢就能解決的問題。

彰化縣政府社會處表示，去年八月就有接獲通報，但因林翁意識清楚，生活仍有辦法自理，他個人也表示沒有入住機構的意願，也無法強制，但仍幫他申請老人之家床位，後續主動安排居家服務，每周四次協助打掃、清潔、送餐等工作，而林女及其子女精障問題，縣府方面也都有掌握，持續從教育等多方面給予協助。

本身是鐵皮屋專家的北斗警察志工中隊長黃旗旺接獲通知後，主動表示要募集物資及設備，協助林女房屋修繕，包含整體水電電路汰換，廁所馬桶更換，牆壁粉刷等等，還要買床送給他們，但一個人的力量有限，希望能有更多善心人士，來協助他們。

(中時 )