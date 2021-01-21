被國內觀賞魚養殖界稱為「水晶蝦大王」的達人余鎧丞，遭到兩位親姐妹對外爆料，涉榨乾父親帳戶現金、基金將近3千萬，又覬覦過世母親留給她們3姊妹的新店區億級豪宅。余鎧丞今天出面反擊，母親生前就留一間房子給他使用，他承租給房客後，房客卻在搬遷時遭到姊姊余盈佩與丈夫帶著不明人士搶走鑰匙並造圍毆成傷，事後房客也有報案，但姐姐至今仍拒絕出面解決。

鄭姓房客遭不明人士闖入屋內毆傷後前往警局報案之三聯單。(讀者提供)

余鎧丞表示，生母生前同意留一間房產給他，迄今無法繼承母親遺產是因姊妹們都拒繳稅分家所致，他強調爭家產糾紛未來將交司法調查定奪。

對於房屋產權，余鎧丞表示，寶強路的房屋是母親余廖碧雲過世之前所購買的，而且母親余廖碧雲在生前就有留一間房間給余鎧丞使用，他在109年11月間將其權利出租予鄭姓房客，鄭因此在同年12月8日欲搬入寶強路房屋居住。

但鄭姓房客搬入當天，姊姊余盈佩等人就誣指鄭男侵入住居並報警處理，不過警察前往寶強路房屋之後，也認為鄭姓房客並無侵入住居的問題後離開，而協助鄭姓房客搬家的2、3位朋友，之後也因為夜深為了避免妨礙其他人休息，因而離開寶強路房屋，鄭男也進入房間內休息。

未料姊姊余盈佩及其夫婿，竟在凌晨2點多率將近10位不明人士，於寶強路房屋內圍毆鄭男，並搶走鄭的房屋鑰匙等財物，導致鄭男送醫縫合5針，且須持續追蹤傷勢。

余鎧丞在事發後，曾側面得知余盈佩等人曾委任黑道份子介入本件家庭糾紛，且他雖一再請律師提供窗口予姊姊等人之律師，以解決本件糾紛，但是至今卻未獲得之回覆。

(中時新聞網)