建設局強調，婦人到台中市中央公園使用吊單桿摔傷，傷者所需各種賠償都會全力協助。（民眾提供）

56歲婦人上月到台中市中央公園使用單槓不慎摔落受傷，向市府反映要求國賠，未料電話卻是轉來轉去，引起她心生不滿，求助無門，氣得大罵「沒效率！這是什麼政府」？市府建設局強調，電話轉接過程造成民眾誤解，將加強接聽人員服務訓練，避免再發生類似事件；是否可申請國賠，將視民眾摔落原因為何？

台中市斥資30億元興建的中央公園，去年12月初才啟用，卻發生設施故障造成民眾受傷意外。中央公園有個高達250公分「上肢體設備」單桿，1月中旬婦人使用時不慎摔落受傷，造成右腳趾骨折無法工作，欲請求國賠電話也一直未轉到可詢問的單位。

婦人指出，她打電話給1999要了解如何請求國賠？接電話的人要她自己打電話去問，她打了很多電話都被轉來轉去；有的說不是他們業務，有的要她上網找國賠申請資料？最後找到負責單位，給的網站、表格都打不開。

建設局表示，受傷民眾需要協助賠償部分，已經跟她聯絡，會善盡所有義務幫忙、沒有問題，傷者所需各種賠償都會全力協助；針對打電話詢問卻求助無門狀況，應是電話轉接上出問題已跟研考會聯絡，後續1999接到類似陳情，要直接聯絡服務中心。

針對該婦人是否可國賠。法制局強調，將視民眾摔落原因為何？是否是公有公共設施設置有缺失所致，抑或民眾使用不當等，尚待進一步釐清，若是設施有缺失，依法可提出申請。

(中時 )