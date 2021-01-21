北部某私立大學陳姓副教授在網路上，以女子「林婷」的假帳號誘騙未成年兒童及國中男女學生，先私傳女性裸照給對方獲取信任，再要求對方回傳裸照供他觀看收藏。去年遭到南投檢方起訴，南投地方法院今天審結，法官認為他在交保期間持續犯案，且受害者多達8人，惡性重大。8案合併執行有期徒刑8年3個月。

南投地檢署去年3月接獲報案，透過網路IP位址追查，發現嫌犯竟是新北市某私立大學陳姓副教授。檢警6月將陳姓男子拘提到案後發現，嫌犯竟是累犯，這2年陸續在網路假冒女性帳號，取得被害人信任後，傳送女子或男子裸照給被害人，然後誘騙被害人自拍裸照和性器官特寫回傳給他欣賞收藏。檢方調查，陳男之前就曾經犯案遭到台南檢方查獲，交保後竟然持續犯案，還要求被害人刪除對話內容涉嫌滅證、勾串證人，遭到南投地院羈押。

據「聯合新聞網」報導，南投地方法院刑事庭長陳宏瑋指出，陳姓男子被查獲後再犯，為滿足私欲，密集反覆犯案，影響兒童及少年身心發展，雖然他曾與3名被害人和解，仍從重量刑。合併執行有期徒刑8年3個月。

(中時新聞網)