北京至哈爾濱高速鐵路北京至承德段（京哈高鐵京承段）今天（22日）正式開通運營。至此，京哈高鐵終於實現全線貫通，北京至瀋陽、哈爾濱最快只需2小時44分、4小時52分可達。

在此之前，京哈高鐵的瀋陽至哈爾濱段已於2012年12月1日開通運營，承德至瀋陽段已於2018年12月29日開通運營。

京哈高速鐵路路線圖。（人民日報）

此次開通的北京至承德段全長192公里，設北京朝陽、順義西、懷柔南、密雲、興隆縣西、安匠、承德南7座車站。

京哈高鐵南起北京市朝陽區，向北途經北京市順義區、懷柔區、密雲區，河北省承德市，遼寧省朝陽市、阜新市、瀋陽市、鐵嶺市，吉林省四平市、長春市、松原市，終至黑龍江省哈爾濱市，全長1198公里，設計時速350公里。

京哈高鐵是我國「八縱八橫」高速鐵路網京哈-京港澳通道的重要組成部分，全線通車後新增了一條東北地區進出關高鐵通道，將極大便利東北、華北地區人民群眾出行，進一步釋放進出關鐵路貨運能力，密切環渤海地區和東北老工業基地間的聯繫，對促進區域經濟社會發展，推動京津冀協同發展、東北全面振興戰略實施，具有十分重要的意義。

京哈高鐵將運行全新的復興號高寒動車組CR400AF-G，採用輕量化鋁合金材質車體、鉻鉬合金鋼螺栓螺母、低溫控制開關、自動化防凍結功能剎車制動、覆蓋防寒材料的供排水管等技術和設備，並有模塊化設計系統，可適應攝氏零下4度的運行環境。

京哈高鐵京承段開通運營首日，鐵路部門將安排開行動車組列車11對，之後每日開行動車組列車12對，初期運營時速300公里。

(中時 )