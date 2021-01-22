為避免病毒四處傳播，大陸全國各省市倡導今年「在地過年」。北京大興區近日出現多起新冠肺炎陽性確診案例，有些社區更實施嚴密的封閉管理，北京市政府呼籲企業，為留在大興過年的外來建設者提供就業和房租減免等服務保障。

北京市大興區人民政府副區長韓新星21日表示，鼓勵企業發放「留崗紅包」、「過年禮包」，引導企業承擔主體責任，合理安排生產、錯峰放假調休，以崗留工、以薪留工。向留在大興過年的外來建設者發放春節消費券、免費網路流量包，推出線上免費閱讀服務，強化醫療服務保障，倡導相關單位為留在大興過年的外來建設者提供就業和房租減免服務保障。

韓新星表示，大興區推出多項措施保障外來建設者留在大興過節。組織開展「禮享大興」首屆線上年貨節、春節線上嘉年華等多種形式的新春送福活動，廣泛開展志願者服務活動，讓留興過年外來建設者感受家的溫馨。

韓新星表示，大興區設置「線上下單」物資供應網點，安排專人進行分揀、配送，保證商品供應。對接多家超市，暢通多網點供應管道。同步做好物資保障、垃圾清運、日常就醫、解釋安撫、心理疏導等工作，確保居家人員「安心居家、生活無憂」。目前，正在抓緊協調區內多家農業直通車企業，安排近百輛蔬菜直通車直達社區，保障居民的「菜籃子」供應。

韓新星表示，大興區要爭分奪秒做好篩查檢測。嚴格核酸檢測工作流程，採取劃分區域、單向通道、一米線和專人指引等嚴密措施，確保檢測工作安全有序；開闢送檢快速通道，實行專人負責，按時按點送檢，進一步提高檢測效率。

韓新星表示，大興區共安排2558名服務保障人員、1986名醫務人員投入到檢測工作中，1月17日至21日14時，累計完成人員採樣155.6萬人次，累計檢測128.9萬人次，基本完成全員全域核酸篩查。

韓新星表示，大興區「即開即用」集中隔離觀察酒店共39處，房間3424間，並在市級支持和朝陽、豐台、順義、房山、密雲等兄弟區的支援下，儲備區外房源1900間。抽調1000多名工作人員專職值守，做好政策解讀、思想疏導、人文關懷等服務保障，嚴格分時段送取餐、健康管理、定時消殺等措施，確保隔離者足不出戶，嚴防交叉感染。

(中時 )