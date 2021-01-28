前女F4成員劉樂妍，這幾年已將事業及生活重心移往大陸，但卻在台灣鬧出官司，因對向她租屋的房客提出減免房租1000元的方式，要對方票投台北市議員羅智強，遭到台北地檢署起訴，這段期間3度開庭，劉樂妍都沒出現，也沒請假，如今開庭她又沒現身，恐遭通緝，劉樂妍被網友問到此事，給出了回應。

日前劉樂妍討論台灣針對桃園醫院爆發多起感染事件，當局派出消毒兵一事，自豪表示所住的燕郊只要一個確診者經過，就整個地區作核酸檢測，還派員去她家關心「愛國台胞」，警察更是一次來三個，看看她有無需要幫助的地方，因此呼籲在大陸的台胞「沒事今年就別回去過年了，我們就地過年吧，台灣不敢全民核酸，真的好危險啊」，等同間接表態近期沒有返台意願。

而劉樂妍之所以被起訴，是因在2019大選期間，公開支持台北市議員羅智強，提供租她房子的房客減免房租1000元，要求對方返鄉投票並投給羅智強，而她把這件事po了出來，遭報案檢舉，因此被台北地檢署以違反公職人員選舉罷免法提起公訴。

劉樂妍遭起訴後，北院已開了3次庭，首次劉樂妍沒出現，透過律師表示在大陸有工作進行中，兩地隔離天數太長無法配合，法院於是安排去年9月30日二度開庭，她又透過律師表示在對岸參加「2020海峽論壇」不能返台，接著本月27日再開庭，劉樂妍依然未到，法官發送傳票到大陸給她，她已簽收，但也未請假，而律師表示是劉樂妍因疫情無法返台，但法官要求其在7天內具狀合理不出庭原因，理由若不正當，不排除發布通緝。

此事被台灣媒體報導後，有網友擔心她成了通緝犯，拿著報導去問她：「妳準備回去嗎？」，劉樂妍立刻給予回應：「我當然會回去呀！我又沒犯罪」，也解釋是因為新冠肺炎疫情的情況，她所居住的河北省三河市燕郊鎮已經管制「三河的都不能出去啊，我只能在燕郊啊！」，當然更不可能出入國境。

(中時新聞網)