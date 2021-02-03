隨著大陸經濟快速站穩腳步，汽車產業面臨衰退後強勁復甦，卻導致車用晶片需求大暴增，連帶影響全球晶片供應問題，美日德等國發函向台灣政府溝通，希望能讓台灣晶圓代工廠加速生產，縮減各大車廠取得車用晶片時程，頓時台灣半導體產業重要性被彰顯。對此，英媒警告，台灣可能因晶片需求成為陸美強權爭霸下，落在「死亡中心」（Dead Centre）。

據英媒《每日電訊報》報導，以「全球對晶片生產工廠台灣擔憂與日俱增」（Global fears grow over Taiwan, the world's microchip factory）為題，台灣問題一直是西方民主國家與北京當局的敏感話題，但是台灣近年來也成為經濟活動與網路安全的擔憂源頭，主要是台灣半導體產業位居全球重要地位，但隨著陸美競爭科技產業發展，而這些科技產品的核心就是晶片，隨著不可避免的陸美科技戰，台灣安全問題就更讓人擔憂。

美國智庫「歐亞集團」（Eurasia Group）全球科技政策負責人Paul Triolo警告，若北京當局對台動武，全球最重要的幾家半導體公司恐怕面臨威脅。前美國國務院官員、華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）專家James Lewis指出，政經局勢緊張，讓西方重新審視台灣與北京當局的關係以及鄰近性，如果某天戰爭真的發生，決定進攻台灣，那該怎麼辦？

Paul Triolo認為，台灣剛好站在「藍色」(代表美國)、「紅色」(代表大陸)2條供應鏈上，但台灣企業不希望被迫抉擇，因為大陸市場帶來巨大獲利機會。由於川普政府發出的禁令，讓全球晶圓代工龍頭無法出貨華為，華為失去高階晶片來源，但這可能推動大陸半導體自主化進程，但該名專家憂心，若北京當局極端化行動，很有可能奪下台積電在大陸2座晶圓代工廠。

不過，報導指出，目前美國也在進行避險，台積電去年宣布將赴美國亞利桑那州設廠，用以生產5奈米製程，並通過《國防授權法案》，為美國本土半導體產業提供數十億美元的補貼，雖然大陸半導體產業發展大幅落後，但也不打算放棄。

報導警告，台灣握有先進的半導體生產技術，讓台灣陷入全球2強對抗的僵局，但這種情況應該不會持續太久。

(中時新聞網)