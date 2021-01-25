「音樂頑童」庾澄慶（哈林）斜槓零食界，與百年老舖「枝仔冰城」聯名開發，自創星品牌「哈零食」，推出「不用冰的枝仔冰」-《七派如意棒》禮盒引起轟動，上週（17日）推出限量預購，5000盒售罄，讓哈林喜出望外，在緊急開會後決定加開生產線，請老師傅們加班趕製禮盒，由於純人工製造，所以數量有限。哈林感恩說：「到目前為止，商品都還沒上市就已經銷售一空！我個人對於這產品非常有信心，上市以後肯定會造成一波狂潮。先謝謝大家支持！金牛年大家一起氣派！如意！好棒棒！」

庾澄慶自創「哈零食」，當然先讓家人嚐，他說每個人有各式各樣的反應，「譬如說，麵茶類的驚為天人啊！沒想到這麼有趣！」讓他不禁想起初嚐自己開發出的「抹茶麵茶好棒棒」的感覺，「大家對於麵茶就是停留在古早的感覺，當親身嚐到混搭出的滋味如此令人驚艷，就欣慰可以開發出各式各樣的商品！」哈林說，「當然！最有趣的就是我媽媽，她讚，『照片好漂亮！』，當然是指我的照片。」庾媽媽畫錯重點，但充滿了對兒子的驕傲跟慈愛！此外，庾澄慶說藝人朋友收到後，「都是很高興，也都很正面，大家的反應都說，我的禮品很澎湃洶湧~！」他還被友人封「無敵零食王」，說他早該斜槓啦，哈林開心說：「大家都了解我的嗜好，沒關係！只要想做，永遠都不會太遲。」

哈林將推出湯圓慶元宵。（哈林音樂工作室提供）

哈林近來自創品牌賣零食。（哈林音樂工作室提供）

他侃侃而談下一步，提到目前構思的會是比較「期間限定」的季節性商品，緊接要登場的就是冰品了，並且主打在地口味，「哈零食」的初心即是「古早新滋味」，他說：「因為現在的冰淇淋，多是比較西式的口味，可是我希望能研發一些在地古早味的口感，就是一般市面上吃不到的！」冰品除了冰淇淋之外、還有清冰，他強調：「是清冰不是剉冰喔！」他也計劃母親節推出特殊口味蛋糕，之後還會有很多產品依照季節階段性推出。

哈林推出自創零食《七派如意棒》。 （哈林音樂工作室提供）

此外，他加碼推出《94搖滾湯圓》禮盒，分別是「爆漿系竹炭黑芝麻口味大湯圓」和「網美級顆粒感芋泥口味大湯圓」，再搭贈五彩小湯圓，他笑說：「金牛新年都交給『哈零食』，由我哈林為你一手包辦！」而他副業第一步即站穩腳步，讓他稍微喘了一口氣，計畫農曆春節後帶一家老小，來個走春小旅行，不過疫情有升高趨勢，也讓他不禁擔心，「依目前疫情的狀況來說有點緊張，我覺得現在過年平安健康最重要！」屆時他將再審慎評估。

(中時 )