【回憶殺】因裘海正近日復出歌壇，讓外界再憶起少女組合「飛鷹三姝」，前面兩篇提到裘海正和方文琳，這篇會介紹最後一位成員伊能靜，她擅長多種語言、又會做詞，曾是紅極一時的偶像歌手，感情生活也相當精彩，與前夫從交往到結婚長跑了22年，因外遇結束婚姻，46歲梅開二度嫁給小10歲的大陸男星秦昊，高齡產下女兒「小米粒」。

伊能靜本名吳靜怡，幼時父母離異，撫養權歸母親，由於母親改嫁日本人，從繼父姓為伊能靜江，她的成長環境不斷變換，曾在台灣、香港與日本，練就流利的中文、粵語與日文，特殊的背景無形中為日後前進演藝圈加了許多分。

伊能靜17歲從日本返台，被劉文正相中牽進飛鷹唱片，與裘海正和方文琳組成演唱組合「飛鷹三姝」打開知名度，由於伊能靜的日系公主風外型和異國背景在當年很有特色，容易被觀眾記住，後來發行的專輯《有我有你》、《十九歲的最後一天》、《我是貓》和《悲傷的茱麗葉》均開紅盤，奠定歌壇最受歡迎女偶像的地位。

劉文正栽培裘海正（中）、方文琳（左）、伊能靜（右），組成少女組合飛鷹三姝。

伊能靜的公主童話風格大受好評。（圖／中時資料照）

伊能靜後來轉往香港、日本發展，因語言優勢如魚得水，除了出唱片，還跨足影劇領域，首次主演的電影《好男好女》就得到金馬獎影后提名，觸角並延伸到國際，成為台灣最早走坎城電影節、日本東京電影節紅地毯的女藝人。

感情方面，18歲邂逅大8歲的庾澄慶，兩人愛情長跑14年，2000年決定互許終身，在美國登記結婚，婚後生下寶貝兒子小哈利，2003年她與庾澄慶一人填詞、一人作曲，共同創作《春泥》，庾澄慶曾在宣傳期透露，這首歌就是敘述他和伊能靜挺過許多風雨的愛情故事，感動了不少歌迷，直到現在仍是KTV熱門歌曲。

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看似鶼鰈情深的夫妻，卻埋下分開的伏筆，伊能靜曾在散文集《生死遺言》寫過這樣的文字：「你抱著電視，而我擁著書籍；我渴望安靜書寫，你的音樂聲卻震耳欲聾；看著那些法國電影，你悄悄地睡著，望著你非看不可的，我卻總心不在焉。你不讀我的字，不看我的表演，不在乎我的榮耀，你只是愛我，不理會我靈魂的出口。」隱約透露和庾澄慶的貌合神離，果不其然，這段婚姻在2008年觸礁，伊能靜被大陸媒體拍到牽手黃維德，迅速成為兩岸三地的頭條新聞，隔年兩人協議離婚，伊能靜得到當時價值約7000萬元的房產，庾澄慶則擁有兒子小哈利的監護權和撫養權。

伊能靜2008年被拍到牽手黃維德。（圖／微博）

伊能靜2015年再婚小10歲的秦昊，生下愛女小米粒，她曾在節目《魯豫有約一日行》提到與前夫的婚姻，表示自己在未成熟的年齡進入演藝圈，還沒消化對原生家庭的傷痛，就遇到了庾澄慶，「像抓了一個浮木，我希望他把我所有原生家庭的痛苦、對這個行業男女關係的困惑通通解決掉」但自己的行為已經造成前夫的壓力，「他又不是醫生，他是來跟你談戀愛、找老婆的，我幹嘛給你治病」，至於外界痛批她出軌，伊能靜強調：「我又不是會創造傷害事物的人，我是個善良的人，那為什麼我會創造這些東西，一定有什麼東西卡錯了」自認當時智慧不夠；而庾澄慶恢復單身後沉澱約7年，終於尋覓人生第二春，與民視主播張嘉欣公證結婚，隔年誕下寶貝女兒，各自有幸福的家庭。

伊能靜生命中重要的兩個男人：前夫庾澄慶（左）、現任丈夫秦昊（右）。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)