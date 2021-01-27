春節期間不少民眾會搭乘大眾交通返鄉過年，不過考量到近來國內本土疫情升溫，防疫措施提不斷提高，而交通部今早和台鐵及高鐵召開會議，據了解春節期間，高鐵將停售自由座車票，而台鐵對號列車，每列將限量發售120張站票，此外，春節前將實施搭乘大眾運輸禁止飲食規定，包括台鐵、高鐵、國道客運、船舶，進出郵局也禁止飲食，不過目前規劃僅是交通部提案，指揮中心仍可能修改，因此正確版仍須等待指揮中心宣布。

林佳龍今受訪時表示，春節疏運期間，高鐵採對號入座，至於自由座車廂空出來的座位，會在適當的時候對外開放訂票，此外，更規定，高鐵及台鐵車廂內禁止飲食，不過有條件短暫飲食，例如長途旅客需要飲水等需求則除外。

禁止飲食部分，交通部規劃在「秋冬防疫專案」期間，民眾於大眾運輸運具內或郵局營業區域内禁止飲食，但有例外規定，在搭乘台鐵、高鐵、國道客運、船舶或進入郵局等，都不可飲食，但民眾若碰上身體不適、喝水、吃藥、哺乳等情況則是例外，不過，飲食完後必須立刻戴回口罩。

交通部今表示，禁止在台鐵和高鐵上飲食，且高鐵不賣自由座，全案正在陳報中央流行疫情指揮中心核定，最快明公布，針對高鐵飲食開放問題，衛福部長陳時中回應，交通部已召開會議，待公文發到指揮中心，並會加以檢視，並強調指揮中心會尊重交通部做法。

(中時新聞網)