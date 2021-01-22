台股從去年11月之後一路衝，指數一路越過萬三、萬四、萬五及萬六，台積電（2330）一家烤肉並未萬家香，只有半導體股一路向上創高，但實際上，台股上市櫃公司中很多好股被投資人遺忘，據統計，至少有70檔個股，目前本益比（PE）低於10倍，且股價淨值比（PB）也不及1.5倍，且前3季每股獲利（EPS）逾2元，均是獲利績優生。

台積電固然優，但以21日收盤價來看，近4季PE已來到35.5倍，PB也飆高至9.76倍，尤其是，近日因著台積電不便宜，外資卻邊喊高目標價，連一千元都喊出來，但卻是邊賣股。台積電今（22）日因英特爾即將接任CEO的一翻話，ADR盤後大跌，造成今日股價重挫逾，一早摜殺至649元大跌24元。

CMoney以21日收盤價統計，達新、潤泰全、興采、國揚、新華、富邦金、華立、志超、和碩、潤泰新、秋雨、長虹、聲寶、國泰金、瀚宇博、新產、皇翔、亞崴、正文、華孚、中壽、亞泥、京城銀、京城、嘉彰、金洲、台泥、工信、宜進、明安、台翰、康舒、旺旺保、三晃、達欣工、濱川、德昌、永豐餘、冠德、華友聯、中再保、正隆、國喬、定穎、厚生、坤悅、緯創、精成科、首利、益登等，約50檔個股，目前PE低於10倍、PB也在1.5倍以下，且具有獲利基本面，前3季EPS都超過2元。

(工商 )