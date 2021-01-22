1月20日上午，蘆竹區遊二公園內有一80歲老先生跌倒在地，蘆竹分局員警迅速護送老先生就醫，並善用科技確認老先生的身分，進而聯繫上家屬至醫院照護，讓老翁原本驚慌失措的神情，頓時安心了下來。

蘆竹分局南崁派出所副所長詹士毅及警員余啟玄、鄭凱元等三人到場後，先是迅速的協助救護人員將老先生送上救護車做初步的傷口處理，老先生意識雖清醒，卻無法敘明自己的年籍資料，亦不清楚家中親友聯繫方式，身上也未攜帶任何證件。員警嘗試使用警用電腦人臉辨識系統，比對了數十筆資料後，終於查出了老先生的身分，進而聯繫老先生的妻子到醫院接手照護。經了解，天氣連日低溫，難得暖陽露臉，老先生開心的至附近公園散步運動，沒想到卻因年邁而步態不穩不慎跌倒，頭部因此受了傷，好在員警及時處置得當，傷勢沒有大礙，也在最快的時間替老先生聯繫上妻子，讓原本內心慌張的老先生，放下不安的心情。

蘆竹分局呼籲，家中若有高齡長者，建議家屬避免讓其獨自出門，隨時關心長者生活起居安全，並應配戴如愛心手鍊等可供辨識身分或家屬聯絡方式的物件。

(中時 )