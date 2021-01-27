七旬婦人迷途惶恐，熱心員警協助她返家團圓。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局黎明派出所，日前午間12時許接獲民眾報案，稱南屯區公益路附近有1名迷失老人徘徊，值班人員立即派遣警員楊耀昇前往協助；楊員到場後，報案的熱心民眾表示該老婦人神情緊張來回踱步、疑似迷路，但因口語表達不清，旁人無從協助，故報請警方處理，希望協助該名老婦人早點回家。

警方指，警員楊耀昇了解案情後，先替老婦人在附近找座位讓其歇息，並藉由關懷聊天的過程安撫其緊張的心情，得知老婦人欲前往人壽公司處理保險事宜，早上獨自從梧棲區搭公車到南屯區公益路附近下車後便迷失方向，加上對台中市區路況不熟，想向旁人問路卻無法表達清楚。

楊員靈機一動，詢問老婦人是否攜帶相關文件，得知是75歲的許姓婦人後，先將老婦人載返派出所安置休息，不久也成功聯繫上老婦人的女兒。老婦人的女兒得知後，連忙從海線趕到派出所將老婦人接送回家休息，對於員警積極給予協助，讓母親得以安全返家表達感謝之意。

黎明所長林澤聰呼籲，家中如有高齡長者有失智或記憶退化情形，要多給予關懷陪伴並留意家人去向，出門時以手機或紙條表明去處，另可至各縣市社會局申請預防走失手鍊，也可以在衣物繡上聯絡地址或聯絡方式，以利警方可以迅速聯繫上家屬，協助返家團圓。

(中時 )