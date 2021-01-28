日前台市政府第四分局春社派出所長曾一峯帶領警員楊博皓、陳怡陵至春社里活動中心與里民一同參與「春社里警民治安座談會」，透過里長、里民都出席的場合，用海報文宣說明最切身的犯罪預防守則。由於春社里里民以65歲以上老人居多，曾所長大聲呼籲防止受騙有撇步，牢記「1聽、2掛、3查證」，為防止老人家一生積蓄遭騙光，有疑問立即致電派出所，員警將竭誠為您服務。

詐騙集團利用現今年輕人出外工作，親友聯繫疏離，乘機訛詐。春節期間資金需求增加，要是遇有詐騙集團誆稱親人遭害或經濟困窘，向長輩勒索或調頭寸，因老年人較少接觸外界「反詐騙」訊息，親情人性弱點之下，容易遭歹徒任意行騙。

「全民防詐騙」警方佈下安全網，春節前夕邀集里民一齊打詐。（警方提供）

警方呼籲民眾及家中長者遇到「猜猜我是誰」、「台電檢查管線」、「退輔會關懷榮民訪問」、「社會局老人居家訪視」、「領取選舉後謝金」登門拜訪、簡訊或電話等詐騙手法，應遵守「冷靜」、「查證」、「報警」三原則。

春社所長曾一峯表示，派出所全天候受理諮詢、檢舉及報案。春節期間亦不休息，「110年加強重要節日安全維護工作」專案期間增加「舉家外出巡邏」、「機動派出所駐點服務」等，民眾有需要可以多多利用，期間為110年2月3日22時至2月17日24時止。

(中時 )