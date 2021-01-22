大學學測22、23日登場，台東考區首節英文科考試，1名考生自稱咳嗽，經人員檢視後，可能會對其他考生造成影響，台東考區試務辦公室立即開設預備防疫試場，將該考生移至該試場應試。台東考區試務人員表示，今早應試考生沒有發燒情形，共10人缺考。

台東考區試務辦公室表示，22日早上應試考生沒有發燒情形，但有1名考生自稱已連續咳嗽數日，怕咳嗽聲影響其他試場考生，向試務辦公室人員反映後，經護理人員檢視，聲音確實有影響其他考生可能，遂立即開啟預備防疫試場，讓該名考生應試。此外，首節考試秩序良好，10人缺考。

台東考區計有834名考生報考，設置試場21間，其中1間為特殊試場，為配合防疫措施，考生及家長進入考區時，均須配合體溫量測，如考生經量測額溫超過37.5度、耳溫38度者，將由考區試務辦公室另開設防疫試場，讓發燒考生可於獨立空間應試。

(中時 )