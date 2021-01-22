衛福部桃園醫院爆發院內感染，截自目前共有10人染疫，使得桃園確診人數直直攀升。去年底爆發紐籍機師感染一名廣達集團女員工後，疾管署便在「全國本土病例地理分布圖」，將桃園增為15例，當時確診人數位居全國第二，未料，才時隔沒多久，桃園便增為25例，直接超越新北市，成為全台最多確診個案的縣市。

部桃醫院自12日爆出醫師（案838）及護理師（案839）確診後，陸續又有4名醫護人員、3名醫護家屬及1名外籍看護，共10人染疫，使得國內疫情升溫，這也意外讓桃園市確診人數成為全台第一。

從疾管署最新確診地圖來看，目前桃園市是我國確診個案最多的縣市。（圖／翻攝自疾管署網站）

據疾管署網站「全國本土病例地理分布圖」表示，桃園去年底爆廣達集團女員工染疫後，就將確診人數增為15人，位居全國第二，不過，這次爆發部桃院內感染後，確診人數急遽增加，從原本的15例增加為25例，超越原本第一的新北市18例。

據疾管署統計資料顯示，彰化縣以北除了苗栗縣和新竹縣之外，通通都淪陷，其中更有5縣市達紅色警戒，包括桃園市25例、新北市18例、台北市8例、台中市5例及彰化市4例；新竹市3例則是橘色警戒。

至於，部桃醫院群聚案是否還有確診「未爆彈」，仍不得而知，但不少人相當關心這一波疫情的安全期，指揮官陳時中表示，至少要觀察至2月4日，但還是得看疫情後續發展，在這之前都不能鬆懈，提醒民眾應確實做好防疫措施。

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(中時新聞網)