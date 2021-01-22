本土個案關聯圖。(指揮中心提供)

【現場直播】桃園衛生局2員工發燒 陳時中親上火線說明。(中時新聞網)

部立桃園醫院群聚案截至昨日共累計10人確診，中央流行疫情指揮中心今再公布國內新增2例本土COVID-19確定病例，其中1人為護理師案852曾照護的住院病患(案881)，1人為該病患的60多歲的大女兒(案882)。目前為止，該起群聚共累計12人確診。指揮中心表示，這2天社區匡列的人會大幅增加，1月6日至19日出院病人的家屬都列為居家隔離，希望用隔離建立防火牆，讓疫情不要在社區擴散。

指揮官陳時中表示，案881為本國籍90多歲男性，今年1月上旬因其他疾病住院，1月11日採檢結果為陰性，1月11日至14日間由案852負責照護，1月15日出院後返家，因護理師案852確診，於16日匡列為接觸者並居家隔離，21日因其他病症由衛生單位安排就醫，經檢查發現有發燒、肺浸潤等情形，由醫院採檢後收治住院隔離，於今日確診。

陳時中表示，案881的同住家人共有3人，其中2人為個案的主要照顧者，先前已列為案852的接觸者，並曾於1月17日採檢，結果為陰性，但是第一次檢驗，還需要持續觀察，目前無症狀，居家隔離中；另1人無症狀，於案881住院至出院返家期間負責煮食及送餐，昨日進行接觸者採檢，因檢出陽性，今日確診(案882，60多歲女性)，衛生單位已啟動疫情調查及防治作為。

本起群聚醫院接觸者已採檢506名，其中500名陰性，6名陽性(案852 、 856、863、868、869、881)。社區接觸者已採檢133名，其中128名陰性，5名陽性(案839、864、865、870、882)。陳時中表示，目前第一圈的採檢都已經採檢完畢，檢驗的結果就是醫院接觸者6名，社區接觸者5名。檢驗陰性仍要提高警覺。

部桃醫院群聚感染確診者的接觸者採檢狀況。(指揮中心提供)

陳時中說，目前全院隔離的人570人，醫院員工319人，入住檢疫所的有229人，251社區匡列，這2天社區匡列的人會大幅增加，1月6日至19日，出院病人的家屬都列為居家隔離，希望用隔離建立防火牆，不要在社區擴散。

截至目前，國內累計881例確診，分別為774例境外移入，68例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、777人解除隔離、97人住院隔離中。

(中時新聞網)