台中公益慈善基金會捐贈重型公務機車，與社會福利機構共創愛的力量。（王文吉攝）

台中公益慈善基金會捐贈70輛重型公務機車，分配給台中、彰化社會福利機構與台中市家庭暴力及性侵害防治中心使用。（王文吉攝）

台中公益慈善基金會捐贈重型公務機車，社會福利機構代表開心到場交車。（王文吉攝）

疫情加上寒冬，弱勢民眾更需要幫助，連帶增加社福團體工作量。台中公益慈善基金會捐贈70輛重型公務機車，分配台中、彰化社福機構與台中市家庭暴力及性侵害防治中心，協助社工執勤機動性。社會局長彭懷真感謝各界善舉，也盼拋磚引玉，吸引民間挹注愛心。

捐車儀式22日上午在豐原舉行，鑫茂教育基金會董事長翁慧圓代表將車鑰匙贈予社會局長彭懷真，象徵民間資源集結扶助台中，與社會福利機構共創愛的力量。

代表出席的鑫茂教育基金會董事何振宇表示，這次捐贈的重型機車每輛牌價7萬4千元，車商願意以490萬元愛心價承攬，包含安全帽及完整保險等，希望汰換老舊代步工具，降低社工交通往返風險。

社會局長彭懷真感謝台中公益慈善基金會善舉，並表示，社工經常需要載運物資，或到個案家中訪視，服務保護性個案講求時效，以利及時安置救援。公務機車就像社工們的雙腳，希望善用公務機車，落實社會助人專業服務。

台中公益慈善基金會共捐贈70輛符合七期環保法規的重型機車，市價超過500萬元，其中台台中市家庭暴力及性侵害防治中心受贈20輛，32家社會福利機構受贈32輛，服務對象涵蓋兒少、老人、婦女、新住民、身心障礙者及癌症病友等，其餘18輛分配彰化縣運用。

(中時 )