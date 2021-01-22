花950元買彩券中獎4750萬元，一名保全幸運中獎後，人間蒸發。據大陸媒體報導，四川成都一名社區保全，以220元人民幣（約950元新台幣）簽注運動彩券，開獎獨得1100萬元大獎（約4750萬元新台幣）。隔天領走獎金就失聯，連電動機車和還沒發薪的半個月薪水都瀟灑不要了。

開出千萬大獎的彩券行 大手筆在店外宣傳（翻攝 成都商報）

陸媒「成都商報」報導，最近一名保全成為千萬富翁的消息在成都瘋傳，記者找到了這名中獎保全任職的物業公司，證實了這個傳聞。據其同事介紹，中獎人約年約30至40歲，在得知中獎當天，他在同事工作聊天群組裡發了一句「小夥伴們，掰掰」，就人間蒸發了，連一輛留在公司的電動車和還沒發薪的半個月薪水都不要了，同事們怎麼打電話都連繫不上他。

售出大獎的體育彩券店負責人張女士則表示，這名中獎者是中了1月18日21018期排列五110注大獎，獎金共1100萬人民幣，這也是開店以來開出的最大的獎項。張女士描述，這名保全是彩券店的常客，當天透過自動選號花了人民幣220元（約台幣950元）買了一張彩券，當晚開獎後，彩券店發現他中獎了，立刻透過微信通知他，趕緊透過微信告訴他，第一時間他還不信自己中了大獎。

業者透露，這名中獎的幸運兒已經在中獎隔日，領走了千萬彩金，還說想要先買輛車。據了解，這名保全曾經是一家KTV的老闆，因為經商失敗才從外省跑到成都來當保全。

(中時新聞網)