肺炎疫情發生以來，環保署第一時間結合各地方環保局成立防疫消毒大隊，針對戶外公共環境並配合衛生主管機關防疫需求進行環境消毒。近日因應疫情升溫，環保署與各地環保局再次盤點7,657處人潮較多且出入頻繁場所，加強公共環境消毒，環保署也籲請民眾依照指揮中心提醒做好防疫工作。

環保署表示，全國環保機關投入防疫消毒工作人力約3千人，自新冠肺炎疫情發生起迄今，持續於公共環境場域執行環境消毒工作。因應近期新冠肺炎疫情有升溫現象及春節期間大量國人返鄉過年，防疫消毒大隊不鬆懈再次加強動員，對於人潮較多且頻繁出入之公共區域，提高消毒頻率。

全國重點戶外公共環境消毒區域包括：一、交通場站（捷運、火車、公車、計程車招呼站）763處。二、人潮聚集場所，包括市場、商圈夜市、百貨賣場等2,003處。三、學校、民眾洽公機關3,419處。四、其他如社區活動中心、宮廟、公園、圖書館、防疫旅館或集中檢疫場周邊1,472處。

環保署強調，防疫工作需全體國人共同努力，除了落實保持社交距離、勤洗手、戴口罩外，也再次呼籲使用後的口罩請丟入垃圾桶。防疫消毒大隊將堅守環境消毒崗位，做好環境消毒工作，請國人安心。

(工商 )