日本新冠肺炎疫情嚴峻，凡是被確診染疫，都必須在家或防疫旅館接受隔離治療。不過，東京一名30多歲的女性無症狀確診者，近日疑因自責害親友染病，竟在居家隔離期間輕生身亡，並留下字條寫著「一切都是我的錯」。對此，東京都知事小池百合子表示遺憾，強調會多注意隔離者的心理輔導，避免憾事再度發生。

《日本放送協會》報導，死者為30多歲女性，目前居住在東京，近日因感染新冠肺炎正在接受居家隔離，不料日前卻被發現陳屍屋內；當地警方獲報後前往現場勘查，隨後在房內找到1張字條，上頭寫著「一切都是我的錯，才會造成身邊親友的困擾，真的很抱歉」，目前初步排除外力介入。

報導指出，死者為無症狀確診個案，因身體並未出現不適，一不小心就把新冠肺炎病毒傳染給其他親友，讓她為此自責不已，內心飽受煎熬，加上居家隔離的心理壓力，一時想不開才走上絕路。事件引發日本社會關注，不少專家也出面呼籲，居家檢疫者面臨染病和隔離雙重壓力，應更加重視他們的心理健康狀態。

針對確診者在居家隔離期間輕生一事，小池百合子指出，自己對這起悲劇感到相當遺憾，強調相關單位將立即討論解決方案，未來除了幫助確診者盡快恢復健康，也會進一步關心隔離民眾的精神狀態，盡全力防止類似不幸事件再度發生。

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(中時新聞網)