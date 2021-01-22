面對感情，有人避之唯恐不及，卻轉角遇到愛，攜手一生；有人則是拚命追求，卻始終愛而不得，其實愛情講求的無非一個緣字，搜狐網星座專欄就點名4星座男女，在即將到來的2月桃花旺盛，面對真愛上門，牽手率超高！

巨蟹座：

巨蟹座的人缺乏安全感，要想與他們共度一生，一定要是能全心全意為他們付出的人，只要你能守護到最後，讓巨蟹座感受到你的真心，基本上就水到渠成。面對真愛來敲門，巨蟹座有機會和心儀的對象共譜戀曲。

天蠍座：

個性風趣、氣質神秘的天蠍座，個人魅力爆棚，桃花運根本沒差過，2月的桃花也只不過是錦上添花，身邊不乏各類異性追求，不脫單才是件奇怪的事情，有伴者與伴侶更加默契，單身者也能遇到合適的對象，一定要好好把握。

獅子座：

獅子座面對感情相當明確有主見，不接受曖昧，態度坦蕩，2月份有機會遇到心目中的完美情人，如果現階段有不錯的對象順理成章的融入你的生活，收穫愛情的機率是最高的，單身者要把握桃花運旺盛的2月加緊衝刺，甜蜜愛情就在眼前。

天秤座：

天秤座2月的愛情運很旺，面對心儀的對象不要猶豫遲疑，更不要害怕被拒絕，相信很快就能遇到一位珍惜你、願意與你攜手生活的人，你想要的幸福就在不遠處，千萬不要輕易放手。

(中時新聞網)