世界自由民主聯盟中華民國總會今舉行世界自由日慶祝大會，與會的國民黨立委陳以信特別指出，我國防疫成果顯示自由民主制度也能應對疫情，賦予今年紀念自由日更特別的意義。

為緬懷韓戰停戰後一萬四千多名共軍被俘戰士，選擇投奔中華民國，「世盟中華民國總會」於同年成立後，訂當日為「反共義士自由日」，從隔年開始，定期每年1月23日舉辦「123自由日慶祝大會」，以紀念義士追求自由民主之豪情壯志，並藉此倡導自由民主精神，追求實現全球化自由民主目標。

世盟今天的大會，由前總統府祕書長、世盟中華民國總會理事長曾永權擔任主席，以「深化自由民主、捍衛法治人權」為大會主題，會上陳以信致詞時表示，過去一年因為疫情，各國人民彷彿被關進監獄一樣，自由受限，但中華民國人民像在外役監，偶爾還能出來放風，防疫表現受各國肯定，凸顯我們的自由民主制度也能因應疫情，賦予今年紀念自由日更特別的意義。

曾永權則表示，世盟在去年召開四場次區域組織視訊論壇，以「新冠肺炎疫情對自由民主及人權之影響」為主題，呼籲各國政府，摒棄私見，以人道主義精神，共同將研發疫苗及治療藥物視為「公共財」，以最快速度控制新冠肺炎疫情，讓各國人民回歸正常生活。

曾永權還說，對中華民國而言，世盟身負「二軌外交」功能，對促進外交工作極具功效，藉由分享我國自由民主經驗，將自由民主的種子散佈到世界各角落，讓大家都知道，自由民主才是福國利民的道理。

曾永權強調，美國智庫自由之家對全世界190多個國家自由度評比，中華民國自由度已成為世界上最自由國家之一，因此，世盟更要加強「深化自由民主、捍衛法治人權」，請大家一起塑造中華民國成為最自由民主的典範。

(中時 )