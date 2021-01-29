踩線團成員穿著古裝走進大花廳中，彷彿穿越時空體驗大戶人家生活。（參山處提供／王文吉台中傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處推廣「迴遊·阿罩霧」文化觀光遊程，日前邀請媒體、網紅與旅行業者踩線，行程結合全台首創霧峰林家百年品酒宴，營造濃濃復古與奢華氛圍的五感饗宴，彷彿穿越時空體驗大戶人家生活。參山處表示，期待透過旅遊達人帶路，將霧峰「台灣第一」的特色景點推薦給旅人。

「百年品酒宴」將台灣僅存的清代一品官宅霧峰林家宮保第、媲美日本純米大吟釀等級的霧峰農會清酒、復古懷舊竹編餐籃所裝呈的豐富台式佳餚，以及大花廳上典雅的中國式歌劇崑曲表演結合在一起。

在大花廳戲台前欣賞經典崑曲牡丹亭，樂聲悠揚迴盪。（參山處提供／王文吉台中傳真）

在大花廳戲台前欣賞經典崑曲牡丹亭，樂聲悠揚迴盪。（參山處提供／王文吉台中傳真）

旅遊專欄作家「謎卡」在體驗過程中即表示，從亞洲大學現代美術館走進藝術的殿堂，到霧峰林家宅第體驗霧峰林家風華，彷彿用底片紀錄了一場時光的旅行，在安室奈美惠與蔡依林曾一起合作拍攝MV的場景裡，享受五感品酒晚宴更是令人印象深刻。

有春茶館特製復古懷舊佳餚，袖珍迷你版發糕，外型療癒又有喜氣添好運的象徵意義。（參山處提供／王文吉台中傳真）

「謎卡」接著說，穿著古裝走進大花廳中，在品嚐各道料理的同時，佐上讓日本人也驚艷的初霧清酒，晚上更可以在立法院民主議政園區體驗過去省議員議會期間專屬的住宿地點，在短短時間內享受各式各樣不同的生活體驗。

受邀踩線的「鐵人主播」侯以理也表示，讓他印象最深刻的是在農田大地餐桌課程，無論是手作豆花、草仔粿、有機芭樂採集等都非常新鮮有趣。熱愛運動的她更期待即將推出的霧峰最美18公里自行車二日行程。

參山處更針對自由行旅客結合霧峰觀光景點門票，推出5款霧峰假日觀光巡迴巴士電子套票，並推薦6條玩霧峰的一日行程攻略，連同「迴遊·阿罩霧」文化觀光之旅多條2日遊程於燦星旅遊、長汎假期、近畿旅行社、KKday、Accupass等多元平台陸續推出販售。

(中時 )