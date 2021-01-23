由於淡水部分民眾返回時間偏晚，常常錯過末班車時間，交通局表示，經協調淡水客運「捷運淡水站–水梘頭」夜班跳蛙公車於25日起、平日周一至周五晚上10時加開，天元宮周邊晚歸民眾約20分鐘就可到家，而跳蛙公車同享1280優惠。

交通局長鍾鳴時表示，為了改善淡水區民眾交通問題，近年除淡海輕軌通車、淡江大橋興建工程進行中，淡北道路也正公告招標預計2024年完工，交通局持續檢討台二線竹圍路廊的交通，並闢駛多條由淡水出發的跳蛙公車路線，改善區域交通壅塞情形。

運輸管理科科長林詩欽表示，由於淡水區大部分民眾工作都要前往北市，下班搭乘捷運返回淡水時間都偏晚，部分公車路線則已過末班發車時間，像是天元宮附近民眾平常所搭乘的875路線公車，末班車發車時間是晚上9時20分，晚歸民眾無法趕上末班公車。

林詩欽說，經協調淡水客運「捷運淡水站–水梘頭」夜班跳蛙公車將自下周一25日起發車，公車平日周一至周五晚上10時，自捷運淡水站發車於市區停靠7個站後直達水梘頭地區，讓天元宮周邊晚歸居民約20分鐘就可快速到家。

交通局補充，跳蛙公車比照一般市區公車可使用1280定期票，或電子票證刷卡搭乘外，也能預先利用跳蛙公車App購票選位，購買月票可直接再享67折優惠。

(中時 )