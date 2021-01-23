【整點精華】20210123 蔡英文急下軍令挺黃捷 憂骨牌效應噬綠營?

桃園市議員王浩宇遭罷免後，高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票， ，總統蔡英文20日在民進黨中常委會指示不能坐視不管罷捷案，民進黨必須要有作戰策略。對此，資深媒體人羅友志分析，民進黨若在這幾場罷免投票中接連失敗，恐動搖蔡總統在黨內的威信，年輕選民的信任可能也會流失，因此蔡英文必須御駕親征，以達到止血的效果。

《中天新聞》報導，羅友志表示，王浩宇被罷免之後，現在民進黨評估幾乎同等狀況的是陳柏惟，「如果敗敗敗，民進黨可能整個在對蔡英文總統的領導威信會下滑」，但如果沒有三連敗，就可能達到有止血的效果，所以蔡英文必須要自己御駕親征，因為是事關自己的事。

羅友志還指出，黃捷、王浩宇、陳柏惟3人代表的是年輕族群的票，「而且是817萬最主要的來源」，如果這三個破口連敗，加上破掉了，很可能接下來支持蔡英文的年輕支持者會信心全失。

而資深媒體人謝寒冰接受《中天》訪問時則表示，如果在鳳山這種選民結構綠大於藍的地區，這樣一個外貌還不差的議員都可以被罷免掉，接下來民進黨的所有立委全部人人自危，因為已經有人發起所謂的罷萊委行動。

謝寒冰認為，民進黨若守不住黃捷這關，接下來絕對是遍地烽火，且可能會造成蔡英文跛腳，因為民進黨立委為了保住選票，恐怕就不會遵循黨意，蔡英文在她的下半任恐怕就無所作為了。

(中時新聞網)