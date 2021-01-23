隨著疫情升溫，澎湖、苗栗、雲林等縣市陸續宣布非必要勿赴桃園洽公的「限桃令」，但新北市長侯友宜並未跟進，反而表示新北、桃園是共同生活圈，桃園染疫新北不可能置身事外。對此，台北市議員王世堅直言，這一年來真正超前部署的是侯友宜，還稱讚他很有政治頭腦，並猜測侯可能是為了2024年總統大選在提前布局。

王世堅22日在政論節目《平論無雙》中表示，這一年多來，真正超前部署的是侯友宜，「我不得不這麼說」。他還忍不住直言，「侯友宜太有政治的sense跟頭腦」，王世堅還猜測侯友宜大概為2024提早布局很久了，但王世堅也認為，侯要有政治的企圖打算，那是他的權利，並指出在一些事情的應對上，侯友宜是做對了。

對於某些縣市發布「禁桃令」，王世堅則批評此舉很差勁，並指他們是藉國防部的發言擴大發揮。對於國防部有特殊考量，王世堅認為，不可否認，國軍肩負著保衛國家的責任，國防部第一時間這個考量，其實並沒有錯，尤其桃園又是陸軍總部所在地。

王世堅指出，即便國防部沒有考量地方的想法，單方面要求國軍不能去桃園，為了國家安全，國防部這麼考量沒有錯，他批評某些藍營執政縣市拿國防部當藉口下禁桃令「非常可議」，並指禁桃毫無道理可言，「要不然就全面封城，但沒達到那個目標，禁桃無意義，沒禁止桃園人出門，也不能禁止他們出來 禁止進入桃園豪無意義，那樣的切割，沒有同胞愛。

(中時新聞網)