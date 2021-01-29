川門子不僅照料桃醫的醫護人員，同時也關心衛生局的同仁。（姜霏翻攝）

衛生福利部桃園醫院爆發院內群聚感染後，甚至有縣市首長發出「禁桃令」，引起非議，桃園民眾喊出「桃園在地企業要挺桃園人」，力挺桃醫醫護人員。來自桃園市蘆竹區的川門子餐廳，一聽到最辛苦的桃醫醫護人員進行相關隔離14天的訊息，餐廳全體同仁立馬動起來，連續三日製作個人套餐給予分處三個地區隔離所的部桃醫護人員，感謝桃醫醫護員人員堅守第一線保護國人的健康。

28日再度加碼捐贈個人套餐給予最辛苦的桃園市政府衛生局相關疫調人員，負責疫調的衛生局的人員，辦公室內電話響不停，每天每位人員要接至少上百通的電話；他們不但有感染的風險，還有得承受不少民眾的謾罵，內心的壓力讓人實在心疼，川門子餐廳執行長劉如淳指出，不論是桃醫的醫護人員或是桃園市政府衛生局相關疫調人員，真的都非常的辛苦，盼望透過實際行動和支援感謝他們其日以繼夜守護國人健康。

(中時 )