苗栗縣高接梨近期陸續完成嫁接，苗栗縣政府農業處表示，日前受寒流影響，1周後是否出穗將成關鍵。另苗栗縣茶樹因乾旱出現枯死慘況，縣府將爭取3年以下茶樹補助，下周將邀集茶改場等單位到苗栗市八甲茶園勘災，盼能彌補農民損失。

縣府農業處副處長陳樹義表示，目前正值柑橘採收與水梨栽種季節，卓蘭、大湖、獅潭、三灣最近完成高接梨嫁接，但受日前連日低溫影響，農民務必注意1周後是否出穗，若無應向當地公所反映，縣府將即時調查與協助，另針對柑橘類的桶柑、茂谷等，若發現凍傷且受災超過20％，將協助爭取災害補助。

此外，縣府農業處正爭取新植茶樹乾旱補助，陳樹義指出，3年以上茶樹因有採收，受乾旱影響沒有採收導致損失，符合資格可獲政府災害補助，但因3年以下茶樹尚未採收，在非個人栽培管理問題，而因天氣影響造成枯萎現象，造成的損失也應獲得補助，尤其近年青農願意返鄉復興茶園，投下許多心力與勞力付出成本，縣府將積極爭取，以公平原則照顧每位農民。

(中時 )