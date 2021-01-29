許多人會在水逆期間感覺自己凡事特別不順，尤其3C產品很容易故障，因此在水逆期間總是提心吊膽。運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團提醒，水逆即將於明天1/30開始，這次水星在「水瓶」逆行，一直到2/21才恢復順行。本次總共4個星座在水逆期間會有重大災情，若想避開水逆厄運，一定要把握水逆期間的最佳轉運日，便能逢凶化吉。

另外艾菲爾分析，水星也代表「商業」，提醒水逆期間，任何有關商業、交易買賣的事情都要謹慎小心。事業合作上請再三確認，也建議水逆時，盡量避免購買貴重物品或奢侈品，因為你很可能面臨物品損壞，或是水逆結束後商品突然大特價，不然就是遇到詐騙，不管是哪種，真的都讓人開心不起來。

在水逆期間，大家要小心電器、機械、電腦、手機、交通工具等故障問題，有重要資料最好先行備份，免得突然發生當機意外。艾菲爾表示本次水星逆行於水瓶座，水星代表著溝通、思慮、旅遊、小買賣、舊愛等問題，在水星逆行期間，有關此類的問題將會不斷放大、重演。而水瓶則代表著獨立自主、特殊、創意、不合群、顛覆，因此這次的水逆，會明顯感受到與人相處、合作不順，彼此很難互相體諒，事業上也容易遇到愛出風頭、但又做不好事的同事，搞得你還要替他收拾爛攤子。因此，水逆期間與人溝通時要多點耐性，試著站在對方角度思考，避免因溝通不良而導致情緒不穩，甚至讓關係破裂，無法挽回。

不過艾菲爾表示水逆其實也有好消息，水瓶對水星而言是較「優勢」的位置，此時相較負面影響，水星逆行於水瓶反而能帶給我們修補問題的機會，像是舊愛回頭、挽回失去的朋友、工作上的問題被修正、甚至我們目前正面臨的大困境，也有望在此時得到緩解。如果你有想趁水逆時修復一段想挽回的人、事、物，此時進行非常適合。

健康方面，這次水逆要注意的是神經、小腿、腳踝、支氣管等問題，可能會有神經抽痛、發炎，或是扭到腳、喉嚨發炎、胸悶氣短等狀況，一定要多加留意。

艾菲爾點名大家最擔心的水逆重災星座，水瓶座、雙子座是主要受災戶，第二受災戶為獅子座、處女座，大家要多給這幾個星座適時的關懷，協助他們擺脫情關的漩渦，當他們面對困難時，身邊還有你的鼓勵、支持。

如果覺得運勢不順，艾菲爾也分享了水逆期間的最佳轉運日，包含2/3立春轉運日、2/5送神送太歲吉日、2/11至12除夕初一轉運日，都是非常好的除穢氣、轉好運的日子，想避開水逆厄運的人，一定要把握這幾個重要轉運日。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)