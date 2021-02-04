台南一名已婚男子阿水（化名），在國標舞蹈教室結識小如（化名），2人竟然跳出火花，發展出婚外情，於2019年5月至7月到摩鐵開房7次，阿水的妻子得知2人暗通款曲，憤而對2人提告求償100萬元。阿水在法院審理時辯稱，他與小如是到摩鐵談土地銷售事宜，並未發生關係，但台南地院法官不信，判決阿水與小如需連帶賠償15萬元。

阿水的妻子控訴，她與丈夫結婚34年，育有3名子女，原本婚姻幸福美滿，小如名知丈夫已婚，還在2019年間卻數度傳訊丈夫傾訴思念、愛戀之情，2人甚至多次出遊聚餐，進出汽車旅館多次，讓她身心遭受極大痛苦，因此向2人求償100萬元。

據「ETtoday新聞雲」報導，阿水在法院審理時辯稱，他是在參加國標舞蹈班結識小如，2人都是在舞蹈教室與公開場合見面，旅遊聚餐也有其他舞蹈班同學在場，並無逾越一般男女正常交往之情形。

還說，他與小如確實在2019年12月30日與2020年3月26日，一起上汽車旅館，不過前者是2人一起農耕後，到汽車旅館洗澡、休憩，無法認定有何通姦行為，後者則是2人在房間裡商討土地委託銷售事宜，沒有發生關係。小如也否認正宮的指控。

台南地院勘驗相關事證後，認為2人可利用辦公室或公共場所，商議土地委託銷售事宜，若非2人關係親密，為何花錢到汽車旅館獨處？因而不採取阿水的說詞，認定他與小如確實破壞正宮的婚姻圓滿，審酌後判決2人需連帶賠償15萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)