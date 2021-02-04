下周即將迎接農曆新年，從星座角度來看，水逆橫跨整個過年連假，不禁令人好奇自己的運勢會有什麼變化。運勢命理專家陶文老師在《2021牛年開財運賺大錢》一書中分享2021年2月星座運勢，表示五星匯聚在水瓶座，因此水瓶座氣勢很強，有機會獲得大紅包、過個好年！

▍白羊座

五星連結的天象出現在人際關係領域，本月大利廣結善緣，貴人籌碼有機會獲得累積。不過由於水逆的關係，謹言慎行是必要的素養。金錢運出現壓力，本月宜謹慎理財。

▍金牛座

水逆由上月30日展開，本月21日結束。金牛們要謹慎面對的就是職場事務，上月的審慎就是本月的幸福。不過五星連結事業宮還是提升了金牛們的財運，因此商務與行銷業務值得更加努力。

▍雙子座

守護星進入逆行狀態，雖然五星匯聚的天星現象賦予行動的能量，不過方向的掌握恐怕需要更清晰的擬定，事緩則圓，稍安勿躁。預設立場與理所當然的思維，容易讓自己陷入誤導的泥淖。

▍巨蟹座

偏財運持續旺盛，財神爺送上門來，請記得開啟大門迎接。五星連結就是此種好景象，即便遇到了水逆也會是瑕不掩瑜。換個角度來說，目標與計畫明確就別為了小事情而耽誤。

▍獅子座

水逆出現在獅子們的夥伴場域，上月的情緒管理，對於本月的人際關係具有極大的助益。五星匯聚提供了貴人能量，而貴人就在獅子們的身邊，尊重是開啟貴人能量的關鍵鑰匙。

▍處女座

健康磁場並不理想，除了水逆的關係外，另外就是火星與天王星的影響，這是一動不如一靜的月份。不過幸運的是，由於金星的祝福，事業職場容易獲得貴人的挹注，抱持學習的心就對了。

▍天秤座

五星匯聚在愛情宮位，本月的星空是精彩而幸運的，就從歡樂的心情開始。水逆也出現在愛情宮位，代表事務的執行順勢就好，創新與驚喜暫時不要上場，而健康養生方面還是需要繼續維持。

▍天蠍座

水逆出現在家庭宮位，重要事務事緩則圓。家人之間的溝通，需要更多的耐心。幸運的是，由於貴人磁場旺盛，有望因參加聚會而積累人脈籌碼。沒事多休息，以免健康受到影響。

▍射手座

五星匯聚與水逆天象都出現在人際關係宮位上，貴人與小人一線之間就是此種徵兆。學會聆聽，射手們將會掌握發球權，專注事業，百毒不侵。

▍摩羯座

水逆出現在摩羯們的金錢宮，上月謹慎理財的提醒，化解本月的劫財氣息。人際關係磁場並不理想，謹言慎行之外，宜降低應酬機率，也是為了維護健康。

▍水瓶座

五星匯聚在水瓶座，這是個氣勢超強的月份。偏財與正財運勢同步旺盛，商務買賣與行銷業務值得努力，營造個大紅包過個好年。不過水逆的影響，轉換跑道事宜農曆年後再說。

▍雙魚座

心情決定運勢行情。而最直接的現象，就是用「心」去想像與猜測事情，就算猜對了也無濟於事，只因為水逆的緣故。不過幸運的是，四星匯聚也提升貴人能量，因此好運從學習與聆聽開始。

(中時新聞網)