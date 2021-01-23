美國有線電視新聞網(CNN)傳奇脫口秀主持人賴瑞金(Larry King)，23日因病逝世，享壽87歲。賴瑞金日前才因新冠肺炎而住院；不過，目前尚未正式公布死亡原因。

影視製作公司Ora Media在賴瑞金的官方推特發文證實，賴瑞金逝世於洛杉磯西達斯西奈醫學中心。推文中回憶，過去63年來，賴瑞金縱橫於廣播、電視與數位媒體各平臺。歷經數千次的採訪、頒獎與全球讚譽，充分證實其做為廣播員歷久不衰的獨特才幹。

推文還提到，儘管節目往往以其名字命名，但賴瑞金始終認為接受採訪的來賓才是節目中的真正明星，而自己只是扮演連結來賓與觀眾之間的客觀頻道。

此外，不管採訪美國總統、外國領導人、名人，還是為醜聞纏身的人士；賴瑞金的訪問風格使中簡短、直接卻直擊要點。他認為，愈簡潔的提問才能帶來最佳的回答。事實證明，他的想法完全沒錯。

不論是在「賴瑞金現場」、「現在的賴瑞金」還是「賴瑞金與政治」，其採訪為世界各地的媒體所引用，並成為20世紀與21世紀歷史紀錄的一部分。推文最後則感性地表示，願其家人得到安慰。他的葬禮與追悼會，將在家族協商後正式宣布。

賴瑞金先前在CNN主持「賴瑞金現場」長達25年。在1985年到2010期間，共錄製逾6,000集。訪問對象從總統候選人、政商社會名流、體育選手、電影明星，下至升斗小民，使其節目真實呈現美國各階層生活百態與思想。

(中時新聞網)