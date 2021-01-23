部桃爆發群聚感染事件越演越烈，12天已有13人確診，讓不少醫護人員內心承受著巨大壓力。日前一名幼兒園老師分享，她沒收班上一名男學生手機，並告訴對方「放學在還你」，沒想到男童下秒放聲大哭，事後她詢問男童父親才得知，原來男童母親被調往桃園支援，不知道什麼時後才能回家，貼文發出後惹哭一票網友。

原PO今(23日)在臉書專頁「靠北幼稚園」上分享，幾天前一名學生在課堂上拿出手機，她便向前告知，「老師放學之後再還給你」，沒想到男童開始哭喊，「手機...我要我的手機...」，導致課堂無法順利進行，她便將男童安排到一旁冷靜。

不久後男童從放聲大哭轉為小聲啜泣，見他情況稍有好轉，原PO向前詢問，為何要在課堂上拿出手機，這時男童回應，「爸爸說想看媽媽的時候，可以看」，這讓原PO認為相當奇怪，便追問「媽媽沒有在家嗎？」，男童則說，「爸爸說媽媽還不能回來」。

下班後，原PO決定打電話向男童父親詢問原因，這時她才得知，原來男童的母親因為疫情的關係，「媽媽被調去桃園，也不知道什麼時候會回來」，因此才會和孩子說，若真的很想媽媽，可以拿手機裡的照片出來看，這讓原PO瞬間沉默，最後感嘆地說，「原來媽媽在桃園，辛苦爸爸了！」

等待隔天上學時，男童興奮地向自己跑來，手上還拿著一張全家福，同時開心地說，「老師妳看，我爸爸給我這個！我以後不帶手機了！爸爸說之後給我帶媽媽的照片」。灑滿洋蔥的故事，感動網友，「很謝謝守在第一線的防疫人員，桃園加油，也希望所有防疫人員都要好好的」、「眼眶都紅了，老師和家長都很棒！向醫護人員致敬」。

(中時新聞網)