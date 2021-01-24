投縣府文化局為推廣傳統文化藝術，提倡優良民俗活動，並與民眾一齊迎新春，24日在文化局廣場盛大舉辦「辛丑年春聯揮毫」活動，由文化局長林榮森和縣內25位書法名家連袂現場揮毫，寫春聯贈送給民眾，年味十足。

活動由投縣府祕書長洪瑞智主持，文化局長林榮森也現場開筆，帶動春聯揮毫活動的一波高潮。洪瑞智說，台灣傳統文化習慣於農曆春節期間，以吉利、吉祥、喜慶的賀年春聯貼於家門，象徵除舊佈新，今年是辛丑年，特別邀請25位縣內書法名家現場書寫500份賀年春聯，分享給民眾，並獻上縣府誠摯的祝福，同時達到推廣傳統民俗文化藝術之美的目的，期許2021年能牛轉乾坤；2020年大家共同經歷不好事情都能儘快過去，迎來新機。

林榮森表示，農曆新年到，今年雖然疫情緊繃，但還是要過個好年，縣府今年仍如期舉行辛丑年春聯揮毫活動，並配合防疫指揮中心規範，確實執行相關措施，參加民眾都相當配合，全程配戴口罩。25位書法家現場揮毫，除喚起民眾對春節喜樂的記憶外，也具有推廣書法藝術的目的，讓民眾重拾文字書寫的內涵，並強化青年學子的書寫能力，今年除了傳統的春聯外，也特別為客家好朋友們提供客語版春聯。

(中時 )