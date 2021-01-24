苗栗市公所布置𪹚龍燈光街景，以祈福、健康、平安為主軸設計，祈願疫情及早遠離，市民平安健康，牛年大吉。（苗栗市公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市公所以祈福、健康、平安為主軸設計，在苗栗火車站布置𪹚龍以及過年燈光裝置藝術，點亮苗栗市街道夜晚。（苗栗市公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市公所因應年節氣氛，以及苗栗𪹚龍系列活動，布置街景點亮苗栗市夜晚，今年呼應𪹚龍民俗意義，透過祈福、驅疫、平安、健康為主軸設計，打造璀璨奪目的裝置燈景，將持續點燈至元宵。

苗栗市長邱鎮軍指出，2021𪹚龍系列活動因為疫情的關係，停辦人潮容易聚集的踩街與𪹚龍之夜，雖祥龍點睛及競技項目則不對外開放，採線上直播，但街道上仍有不同的佈置，營造過年喜慶氛圍，點燈將持續到元宵節。

苗栗市公所在三角公園、苗栗火車站、公所前廣場、經國路、中正路，及府前路等，以「行運一條龍」、「萬福臨門」、「祈福滿天」、「牛轉乾坤」、「團團圓圓」、「金牛報喜」、「張燈結綵」概念，掛上璀璨燈飾、大紅燈籠以及趣味喜氣的燈光裝置，展現過年喜氣氛圍以及𪹚龍祈福、驅疫、平安、健康的意涵。

邱鎮軍表示，燈景布置點亮苗栗市街道市容，透過𪹚龍的熱鬧喜慶，讓大家面對疫情，轉換心情，並提醒民眾勤洗手、戴口罩、不去人多的地方，共同做好防疫工作打場勝仗。

(中時 )