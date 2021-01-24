張和平圓夢發行首張專輯《放棄之前》。（吳松翰攝）

張和平圓夢發行首張專輯《放棄之前》。（吳松翰攝）

馬來西亞歌手張和平為了圓夢發行首張專輯《放棄之前》，被老闆符瓊音定下「沒有練出腹肌不准發片」的條件，要求他把狀態調整到最好，他發片前持續每週運動5天，毅力是他給自己的嚴律，最難鍛鍊的部位則是練腿，連指導他的教練都因此練到內褲破了四條，張和平笑說：「所以我乾脆就不穿內褲。」

張和平對於健身的毅力令旁人感動，教練Edward心有戚戚焉表示，其實很多公眾人物都沒有持續運動的習慣，等到有公開表演、活動，或是發片前1、2個月才做密集訓練，Edward說：「其實那不是一個好的方式，呈現出來的效果也不漂亮，健身是條不歸路，必須持續固定地去做，效果才會一直在你身上。」對張和平三年多來從未怠惰健身感到難得。

張和平（左）感謝教練Edward多年訓練。（吳松翰攝）

張和平圓夢發行首張專輯《放棄之前》。（吳松翰攝）

對於一件事情的堅持與毅力，從張和平做音樂的態度也看得出來。去年受到新冠肺炎疫情影響，各地演藝工作大多停擺，他趁這段時間思考如何創造更多曝光的機會，回饋更多歌迷，今年一月初在YouTube推出新節目《今晚我想來點》，首集邀來蕭敬騰的師妹艾薇，暢聊她的新歌〈失重前幸福〉，節目持續邀約歌手合作，之後預計1到2周推出一集。

提及開節目的想法，張和平表示去年大環境受到衝擊，開始回想自己從事音樂的初衷，「從小我就喜歡聽歌，但這件事如今可以為市場帶來什麼更多的價值？加上經常在電視上看到歌手上節目打歌，受限時間只能有1、20秒介紹新歌，沒有一個平台能讓大家清楚了解這首歌背後的故事、如何創作而成，覺得有點可惜」，以此為靈感，讓他有了開新節目的想法。

(中時 )