今天清晨仍涼、白天回暖，中南部日夜溫差大，僅東半部有零星雨，氣象局表示，周四冷空氣南下，北台灣氣溫下降，北部、東部短暫雨，周五、周六最冷，中部以北空曠地區及近山區低溫下探8度。氣象專家吳德榮也指出，冷空氣強度約為強烈大陸冷氣團，平地最低溫9度，北台灣都會區降至11、12度。

氣象局表示，周二（26日）白天全台天氣穩定，低溫13至17度，西半部高溫24至26度，東半部22、23度，留意日夜溫差大，周二晚至周三（27日）東北季風稍增強，只反應風力增強及水氣增多，冷空氣不明顯，大台北、東半部降雨機率提高，低溫變化不大，周三北部、東半部高溫略降，約18至20度。

氣象局表示，周四（28日）大陸冷氣團南下，北台灣降溫，北部、東半部有雨，周五（29日）大陸冷氣團影響，北台灣天氣偏冷，整天約12度，其他地區早晚冷，水氣逐漸減少，轉為乾冷。周六（30日）起冷空氣逐漸減弱，白天氣溫回升，約12至19度，各地早晚氣溫仍低，冷空氣強度仍有調強的可能。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，模式模擬周四有強烈大陸冷氣團南下，氣溫驟降、天氣轉冷，迎風面有局部短暫雨。周五、六強冷空氣籠罩，天氣轉乾冷，平地最低氣溫將降至9度左右，北台灣都會區則可降至11、12度，注意保暖。不過，目前模式仍在微調中，須持續觀察。周六白天起至下周一，冷空氣逐日減弱、氣溫漸升，白天晴朗舒適、早晚乾冷。

(中時新聞網)