寒假營隊是否停止 侯友宜：滾動式檢討 11:262021/01/25 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（25日）表示，已要求營隊都在50人以下，所有寒假的所有相關活動，不但大幅減少人數以外、縮小規模，更重要會隨著滾動式的檢討。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園醫院疫情升溫，新北市長侯友宜今（25日）表示，已要求營隊都在50人以下，所有寒假的所有相關活動，不但大幅減少人數以外、縮小規模，更重要會隨著滾動式的檢討。 桃園市長鄭文燦日前在防疫會議上宣布學校的課輔活動、營隊、社團活動全部停止。侯友宜表示，沒有辦法把防疫做到位、相關的任何活動，會在第一個時間該停都會停，所以面對這個疫情，相關的局處都在檢討當中。 藍委不滿審預算被綠委檢討 鄭運鵬：相信林為洲有雅量 疫情擴大誰會選2024 名醫斷言：這3人選定了 (中時 ) #侯友宜 #營隊 #檢討 #活動 #寒假 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 3人氣無線耳機實測 04:102021/01/25 時尚消費 拉高防疫層級 新竹市暫停學校課輔、長照與共餐據點 12:322021/01/25 生活 美友台聲明 藍委稱要兩岸自制 04:102021/01/25 焦點要聞 寒假安親班若沒做好防疫 侯友宜：該停課就停課 11:232021/01/25 生活 部桃該院內普篩？侯友宜：可行的話我都贊成 12:562021/01/25 生活 發送慰問金 街友開心想買保暖衣 04:102021/01/24 焦點要聞 總太2020入厝 專屬超市免出門 04:102021/01/25 產業．科技 庫林工業級空氣淨化機 助抗疫 04:102021/01/25 產業特刊 部桃危機 醫建議高鐵應禁飲食 交通部：研議中 11:142021/01/25 生活 一銀送暖癌友 贈臺大醫療巡迴車 04:102021/01/25 金融．稅務 跟進超商禁飲食 侯友宜：民眾要自保、尤其大眾運輸 10:422021/01/25 生活 生活熱門新聞 本周寒流恐報到 連凍3天變天時間出爐 - 生活 案889、890足跡曝光 兩度到大湳巿場 全聯購物 - 生活 龍安派出所女警桃醫值勤發燒嘔吐 10人居家隔離 - 生活 突被通知隔離 桃市民怒喊全被楊志良料中：這就是新年禮物？ - 生活 指揮中心下重手處理案889危機 急診醫揭最可怕下場 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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