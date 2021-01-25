桃園醫院疫情升溫，新北市長侯友宜今（25日）表示，已要求營隊都在50人以下，所有寒假的所有相關活動，不但大幅減少人數以外、縮小規模，更重要會隨著滾動式的檢討。

桃園市長鄭文燦日前在防疫會議上宣布學校的課輔活動、營隊、社團活動全部停止。侯友宜表示，沒有辦法把防疫做到位、相關的任何活動，會在第一個時間該停都會停，所以面對這個疫情，相關的局處都在檢討當中。

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(中時 )

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