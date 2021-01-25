桃園地區疫情升溫，全聯福利中心表示，即日起針對桃園地區的門市，除了視來客數或使用頻率增加清潔次數外，並暫停開放顧客休憩區與使用廁所，如有設置微波爐的門市，也暫停開放使用。另外，大湳市場也於今日在進行全面性的大消毒。

此外，針對全聯八德東勇店被點名確診者曾前往，全聯今發布聲明強調，八德東勇店已進行全面消毒，並依循SOP再進行一次紫外燈室內殺菌和漂白水擦拭，採取高規格防疫措施。同時，全聯護理師也進行門市人員衛教，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，要求立即作自主健康管理與自行居家休養。

全聯表示，為防範疫情，全聯所有門市人員早已做好自主防護措施，每天上班都會戴口罩及量體溫，加強手部清潔，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症。

大湳市場今日緊急實施消毒作業。（圖／翻攝自臉書社團記憶八德）

大湳市場今日緊急實施消毒作業。（圖／翻攝自臉書社團記憶八德）

全聯強調，全聯依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，請消費者安心購物；也請消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。另外，今日公布的大湳市場也在稍早進行全面性的大消毒。

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