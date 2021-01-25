高樓大廈林立，為維護安全與公設使用，社區管理費用標準南北大不同，一般社區與豪宅社區收費價差甚至可達2倍以上，中信房屋25日指出，社區管理費收取高低受多重因素影響，造成南北費用有明顯差異，建議看屋階段，留意社區設施與管委會公布的收支報表，依個人實際需求選擇適合自己的社區環境，避免替用不到的公設繳交維護費，或因社區財務不健全、缺乏修繕，減損日後社區住宅價值。

中信房屋研展室副理張漢超指出，社區住戶每月定期繳交的費用主要包含社區每月物業、保全、水電、人事等各項固定性的管理支出，以及計畫性、緊急性修繕與其他重大支出所需提撥的公共基金，總括俗稱「管理費」。

管理費收取高低，各社區實務上會考量社區品質、區段、公設多寡、住戶戶數、社區維護支出費用來訂定相關管理辦法。

張漢超說，一般而言，北部社區管理費每坪普遍約在50到90元，高級社區則可達每坪100到180元的水準；中南部一般社區每坪約落在40到60元之間，高級社區70到80元。

北部高物價、高房價反映在維護成本上，管理費因此比中南部來的高，中信房屋表示，探究社區管理費收取，其實不僅是金額的多寡，有無妥善運用才是重點。

一般社區固定性支出以低於總收入的6成最為保險，其他結餘在扣除其他雜支後應提撥存於公共基金、以因應社區未來重大維修時所需動用的資金。

若每月支出項目佔比過大，代表收支運用上可能有問題，社區財務恐怕不夠穩健，未來如遇重大修繕，公共基金若因此無法支應而延後修繕，損失的還是社區住戶。

張漢超建議購屋民眾在看屋階段，留意社區設施與管委會公布的收支報表，一來可根據個人實際需求選擇適合自己的社區環境，以避免替自己用不到的公設繳交維護費，二來可避免因社區財務不健全、缺乏修繕，導致日後社區住宅價值大幅減損的窘境。

(中時 )